شكرا لقرائتكم خبر عن بترول أسيوط يفوز على المنيا بمجموعة الصعيد والجونة يُسقط الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بترول أسيوط فوزا مهما على فريق المنيا بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع بترول أسيوط رصيده لـ38 نقطة ليعزز موقعه فى الوصافة، فيما بقى المنيا عند النقطة 19.

وانتزع الجونة فوزا صعبا على فريق الفيوم بهدف نظيف، ليرفع رصيده للنقطة 35 في المركز الثالث بينما توقف رصيد الفيوم عند النقطة 18.

وكان فريق لافيينا حقق فوزا صعبا على فريق المدينة المنورة، بعدما حول تأخره بهدف لفوز بهدفين، في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق لافيينا رصيده إلى 39 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة الصعيد، فيما توقف رصيد المدينة المنورة عند النقطة 10 في المركز الأخير فى الترتيب.

وتعادل فريق المقاصة مع كيما أسوان بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى النقطة 27 ويتراجع للمركز الخامس، فيما رفع كيما أسوان رصيده إلى النقطة 24.

وجاءت نتائج مباريات الأسبوع السابع عشر فى مجموعة الصعيد كالتالى..

المنيا 0/ 1 بترول أسيوط

الفيوم 0/ 1 الجونة

أسمنت أسيوط 1 /0 ملوى

مصر المقاصة 1/ 1 كيما أسوان

تليفونات بنى سويف 2 /2 طامية

المدينة المنورة 1/ 2 لافيينا

النصر للتعدين 4 /1 شبان قنا

الألومنيوم 1/ 0 ديروط.