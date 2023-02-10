شكرا لقرائتكم خبر عن ليونيل وامبا يسجل الهدف الأول لـ "شباب بلوزداد" فى الزمالك من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل ليونيل وامبا لاعب شباب بلوزداد الجزائرى الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 57 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد

خط الوسط: عمر جابر - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله "نيمار"

يتواجد على مقاعد بدلاء فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى، كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي.

وضم تشكيل الفريق الجزائرى كلا من..

حراسة المرمى: أليكسيس جويندوز

خط الدفاع: مختار بلخيتر - شعيب قداد - معوض حداد - يوسف أمين لعوافي.

خط الوسط: حسام الدين مرازيق - زكريا دراوي - أكرم بوراس - محمد إسلام بكير.

والهجوم: أناي إيوالا - ليونيل وامبا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عز الدين دوخة وعبد الرحيم بورديم و أحمد أيت عبد السلام وحسين السلمي وأيمن بوجرة وميلود ربيعي وعبد المنعم شيخي ومحمد إسلام بالخير ومحمد فضيل بالخادم.