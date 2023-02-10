شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يهزم جنوب السودان بهدف نظيف ودياً استعداداً لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الشباب، بقيادة محمود جابر، على جنوب السودان بهدف نظيف ودياً فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد الكلية الحربية، وجاء الهدف من ركلة جزاء نفذها عبد الرحمن رشدان.

بدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل يضم، أحمد نادر السيد في حراسة المرمى ، وعمر فايد وعبدالرحمن رشدان وأحمد رضا و محمد فارس و ماجد هاني وخالد عوض وكريم الدبيس وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وصلاح باشا.

حضر المباراة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم واللواء حلمي مشهور عضو المجلس ، وروي فيتوريا وروجيريو ميكالي المديرين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.