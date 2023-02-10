شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتقدم على المحلة بهدف "جبنة" فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق المقاولون العرب على غزل المحلة بهدف دون مقابل فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد المحلة، ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز عبد الرحمن "جبنة" لاعب فريق المقاولون العرب هدف التقدم لفريقه بمرمى غزل المحلة في الثانية 17 من عمر اللقاء، ويعد رابع أسرع هدف فى تاريخ بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد مراوغة جيدة داخل منطة الجزاء و تسديدها بمرمى أحمد ميهوب لتسكن الشباك .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق غزل المحلة عن طريق كل من كريم مصطفى و أحمد الشيخ و جبريل أوروك بينما جاءت هجمات فريق المقاولون العرب عن طريق عبد الرحمن " جبنة " و فادى فريد و جون أوكلى .

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقى جمال المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، أيهاب سمير ، محمود علاء ، هانى عادل .

خط الوسط .. أحمد النادرى ، خالد الاخميمى ، إبراهيما كونية .

الهجوم .. كريم مصطفى ، أحمد الشيخ ، جبريل أوروك .

بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمد أبو السعود .

خط الدفاع .. أحمد علاء ، فاروق نور الدين ، أحمد عيد ، جوزيف ينسون .

خط الوسط .. عبدالرحمن " جبنة " ، أحمد شيمى ، محمد مجلى ، لويس إدوارد .

الهجوم .. فادى فريد ، جون أوكلى .