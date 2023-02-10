شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى بالتعادل السلبى، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وشهدت أول 10 دقائق سيطرة واستحواذ من فريق شباب بلوزداد وسط تراجع وتأمين دفاعى من الزمالك، ومع الدقيقة 11 تجرأ الفريق الأبيض وبدأ فى مهاجمة الفريق الجزائرى، وحصل على خطأ من على حدود منطقة الجزاء بعد إعاقة سيف الجزيرى.

فى الدقيقة 12 نفذ أحمد زيزو الكرة الثابتة إلا إنها مرت أعلى مرمى أليكسيس جويندوز، لتمر أول 15 دقيقة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

فى الدقيقة 17 هدد عمر جابر مرمى شباب بلوزداد بكرة كادت أن تسكن شباك الفريق الجزائرى، قبل أن تتحول لضربة ركنية، وفى الدقيقة 29 حصل شباب بلوزداد على خطأ من الجانب الأيمن لمرمى محمد عواد، بعد ارتكاب محمد طارق خطأ، ونجح فى انقاذه بعد تنفيذ الكرة، وحولها لكرة ركنية.

وفى الدقيقة 35 سدد أحمد زيزو كرة مباغتة نجح حارس المرمى فى الامساك بها بسهولة، بعدها واصل الزمالك الضغط فى محاولة لتسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، وجاءت معظم الهجمات عن طريق عمر جابر وأحمد زيزو وسيد نيمار.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد، خط الوسط: عمر جابر - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله "نيمار" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء.. محمد صبحي ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي.

فيما يضم تشكيل شباب بلوزداد كلاً من.. حراسة المرمى: أليكسيس جويندوز، خط الدفاع: مختار بلخيتر - شعيب قداد - معوض حداد - يوسف أمين لعوافي، خط الوسط: حسام الدين مرازيق - زكريا دراوي - أكرم بوراس - محمد إسلام بكير، الهجوم: أناي إيوالا - ليونيل وامبا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عز الدين دوخة وعبد الرحيم بورديم و أحمد أيت عبد السلام وحسين السلمي وأيمن بوجرة وميلود ربيعي وعبد المنعم شيخي ومحمد إسلام بالخير ومحمد فضيل بالخادم.



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