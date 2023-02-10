شكرا لقرائتكم خبر عن إيوالا وليونيل يقودان هجوم شباب بلوزداد الجزائرى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق شباب بلوزداد الجزائرى تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر لها السادسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الفريق الجزائرى كلا من..

حراسة المرمى: أليكسيس جويندوز

خط الدفاع: مختار بلخيتر - شعيب قداد - معوض حداد - يوسف أمين لعوافي.

خط الوسط: حسام الدين مرازيق - زكريا دراوي - أكرم بوراس - محمد إسلام بكير.

والهجوم: أناي إيوالا - ليونيل وامبا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عز الدين دوخة وعبد الرحيم بورديم و أحمد أيت عبد السلام وحسين السلمي وأيمن بوجرة وميلود ربيعي وعبد المنعم شيخي ومحمد إسلام بالخير ومحمد فضيل بالخادم.

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد خط الوسط: عمر جابر - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله "نيمار"

فيما يضم تشكيل الزمالك كلاً من..