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"جبنة" لاعب المقاولون يسجل رابع أسرع هدف فى الدوري المصري

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القاهرة - سامية سيد - سجل عبد الرحمن جبنة، لاعب المقاولون العرب، هدفاً فى الثانية 17 فى مرمى غزل المحلة فى المباراة المقامة حاليا مواجهات الجولة الـ18 للدوري للموسم الجاري 2022 – 2023 ، ليكون هدف جبنة رابع أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري.

جاء أسرع أهداف في الدوري المصري كالتالي :

1-حسام باولو موسم 2015 -2016 بقميص فريق سموحه أمام المصري البورسعيدي بعد الثانية 12.

2- عبد الحميد حسن موسم 2005 – 2006 بقميص إنبي في مرمى غزل المحلة فى الثانية 13.

3-أيمن يونس لاعب الزمالك موسم 1990 – 1991 ، في مرمى السويس في الثانية 14.

4 - عبد الرحمن جبنة لاعب المقاولون العرب هدف في الثانية 17 أمام غزل المحلة

5-أحمد رءوف بقميص وادي دجلة في مرمى المقاولون العرب في الثانية 18.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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