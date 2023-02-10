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البنك الأهلي يعسكر فى الإسكندرية استعدادا لمواجهة فاركو بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق البنك الأهلي ،بقيادة بابا فاسيليو، معسكراً فى الإسكندرية اليوم، الجمعة، استعداداً لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة مساء غد، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة .

 

ويخوض البنك الاهلى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن بابا فاسيليو قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة في الإسكندرية.

 

وحذر بابا فاسيليو لاعبيه من صعوبة مباراة فاركو بالدوري، لاسيما بعد فوز  المنافس علي الزمالك بثلاثية نظيفة في اخر مباراة بالإضافة خسارة البنك من فيوتشر بثلاثية دون رد فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

 

وطالب المدير الفنى من للاعبيه ، أن يقاتلون لإستعادة الانتصارات مرة أخري وحصد النقاط الثلاثة والابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول بطولة الدوري المصري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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