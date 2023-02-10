شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يعسكر فى الإسكندرية استعدادا لمواجهة فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق البنك الأهلي ،بقيادة بابا فاسيليو، معسكراً فى الإسكندرية اليوم، الجمعة، استعداداً لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة مساء غد، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض البنك الاهلى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن بابا فاسيليو قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة في الإسكندرية.

وحذر بابا فاسيليو لاعبيه من صعوبة مباراة فاركو بالدوري، لاسيما بعد فوز المنافس علي الزمالك بثلاثية نظيفة في اخر مباراة بالإضافة خسارة البنك من فيوتشر بثلاثية دون رد فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

وطالب المدير الفنى من للاعبيه ، أن يقاتلون لإستعادة الانتصارات مرة أخري وحصد النقاط الثلاثة والابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول بطولة الدوري المصري.