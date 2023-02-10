شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. سيطرة لشباب بلوزداد والزمالك يهدد المرمى بكرة ثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى، التى تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ومازال التعادل السلبى يسيطر على اللقاء.

وشهدت أول 10 دقائق سيطرة واستحواذ من فريق شباب بلوزداد وسط تراجع وتأمين دفاعى من الزمالك، ومع الدقيقة 11 تجرأ الفريق الأبيض وبدأ فى مهاجمة الفريق الجزائرى، وحصل على خطأ من على حدود منطقة الجزاء بعد إعاقة سيف الجزيرى.

فى الدقيقة 12 نفذ أحمد زيزو الكرة الثابتة إلا إنها مرت أعلى مرمى أليكسيس جويندوز، لتمر أول 15 دقيقة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد، خط الوسط: عمر جابر - أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله "نيمار" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء.. محمد صبحي ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي.

فيما يضم تشكيل شباب بلوزداد كلاً من.. حراسة المرمى: أليكسيس جويندوز، خط الدفاع: مختار بلخيتر - شعيب قداد - معوض حداد - يوسف أمين لعوافي، خط الوسط: حسام الدين مرازيق - زكريا دراوي - أكرم بوراس - محمد إسلام بكير، الهجوم: أناي إيوالا - ليونيل وامبا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عز الدين دوخة وعبد الرحيم بورديم و أحمد أيت عبد السلام وحسين السلمي وأيمن بوجرة وميلود ربيعي وعبد المنعم شيخي ومحمد إسلام بالخير ومحمد فضيل بالخادم.