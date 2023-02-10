شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن "جبنة" يتقدم للمقاولون العرب أمام غزل المحلة فى الثانية 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عبدالرحمن " جبنة " لاعب فريق المقاولون العرب بالهدف الأول لفريقه فى مرمى غزل المحلة فى الثانية 17 من عمر الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد المحلة ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقى جمال المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، أيهاب سمير ، محمود علاء ، هانى عادل .

خط الوسط .. أحمد النادرى ، خالد الاخميمى ، إبراهيما كونية .

الهجوم .. كريم مصطفى ، أحمد الشيخ ، جبريل أوروك .

بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمد أبو السعود .

خط الدفاع .. أحمد علاء ، فاروق نور الدين ، أحمد عيد ، جوزيف ينسون .

خط الوسط .. عبدالرحمن " جبنة " ، أحمد شيمى ، محمد مجلى ، لويس إدوارد .

الهجوم .. فادى فريد ، جون أوكلى .