شكرا لقرائتكم خبر عن زد يواصل صدارة مجموعة القاهرة بثلاثية فى الإعلاميين.. والسكة يسقط أمام العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد فوزا مهما على فريق الإعلاميين بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى.

بهذا الفوز رفع فريق زد رصيده للنقطة 38 في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة، ويتوقف رصيد الإعلاميين عند النقطة 9.

وسقط فريق السكة الحديد بهدف أمام العبور، ليتوقف رصيده عند النقطة 33، فيما رفع العبور رصيده إلى النقطة 23، وخطف فريق القناة فوزا قاتلا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف، ليخطف النقاط الثلاثة بأقدام حسام باولو، ليرفع رصيده إلى النقطة 37، فيما بقى الإنتاج الحربى عند النقطة 16.

وكان فريق إيسترن كومبانى حقق فوزا مهما على فريق وادي دجلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار افتتاح منافسات الأسبوع السابع عشر من مجموعة القاهرة لدورى القسم الثانى.

وجاءت نتائج مباريات الأسبوع السابع عشر في مجموعة القاهرة كالتالى :

وادى دجلة 0 / 2 إيسترن كومبانى

المصرية للاتصالات 0 /0 بتروجت

زد 3 /1 الإعلاميين

منتخب السويس 1 /3 كهرباء الإسماعيلية

الترسانة 0/ 1 بورتو السويس

القناة 1/ 0 الإنتاج الحربي

النصر 0/ 1 مستقبل وطن

السكة الحديد 0/ 1 العبور.