شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل غزل المحلة والمقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة ، التشكيل الأساسى الذى سيخوض مباراة المقاولون العرب بعد قليل باستاد المحلة ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى.. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى، أيهاب سمير، محمود علاء، هانى عادل .

خط الوسط.. أحمد النادرى، خالد الاخميمى، إبراهيما كونية .

الهجوم.. كريم مصطفى، أحمد الشيخ، جبريل أوروك .

بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب يضم كلاً من:

حراسة المرمى.. محمد أبو السعود.

خط الدفاع.. أحمد علاء ، فاروق نور الدين ، أحمد عيد، جوزيف ينسون .

خط الوسط.. عبدالرحمن "جبنة"، أحمد شيمى، محمد مجلى، لويس إدوارد .

الهجوم.. فادى فريد، جون أوكلى.

ويسعى عبد الباقى جمال المجير الفني لغزل المحلة، إلى استعادة سكة الانتصارات وخطف الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من المربع الذهبى ولو مؤقتا، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبهم ووسط جماهيرهم، وحذر المدافعين من تكرار الأخطاء التي حدثت أمام حرس الحدود وتسببت في الخسارة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في مثلهم، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.