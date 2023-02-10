الامارات | الظفرة يخسر من كلباء ويواصل "نزف النقاط"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ازدادت وضعية فريق الظفرة صعوبة للبقاء في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما سقط اليوم على ملعبه وبين جماهيره أمام ضيفه كلباء بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 16. وبعد شوط أول سلبي نجح الإيطالي دانييل بيسا في تسجيل الهدف الأول من متابعة لعرضية سلطان الاميري، سددها مباشرة داخل المرمى"74".

وعمق حبيب الفردان جراح أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني من مجهود فردي مميز، أنهاه بتعزيز تقدم كلباء، رغم محاولات المدافع اميسيميكو، ليرفع رصيد فريقه إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد الظفرة عند سبع نقاط، وبات قريبا من الهبوط لدوري الهواة. وجاءت المباراة فقيرة من الناحية الفنية رغم الأفضلية النسبية التي كان عليها كلباء، الا أنه لم يكن على المستوى المطلوب في انهاه الهجمة خصوصا في الشوط الأول.