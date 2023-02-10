الامارات | رد عنيف من عصام الحضري على منتقدي انتقاله إلى المنتخب السوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل الجدل على الرحيل المفاجئ لأسطورة الحراسة عصام الحضري عن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المصري والتعاقد مع المنتخب السوري لكرة القدم مدرباً لحراس المرمى ضمن الجهاز الفني للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي سبق له قيادة منتخب مصر إلى كأس العالم "روسيا 2018" والذي تربطه مع الحضري علاقة قوية.

وأمام انتقادات أعضاء في اتحاد الكرة المصري للحضري واتهامه بالهروب من المنتخب المصري، وإصدار بيان صحافي قرر خلاله عدم التعامل معه مستقبلاً، خرج الحضري على الملأ بتغريدة قوية قال فيها: "الكلاب تعوي والقافلة تسير وكلاب السبوبة المفروض يختشوا و يكونوا اخر ناس تعوي وأن الله حليم ستار.. تحياتي عصام الحضري".

يذكر أن عصام الحضري (50 عاماً) سيتقاضى 10 آلاف دولار شهرياً في مهمته مع منتخب سورية الأول، بحسب موقع "بطولات" المصري.