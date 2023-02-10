الامارات | سباق "أدنوك" للمحامل الشراعية 22 قدما ينطلق غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق غدا سباق "أدنوك" للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، من منطقة أعالي جزيرة اللولو لمسافة 7 أميال بحرية باتجاة خط النهاية عند سارية العلم على كورنيش أبوظبي، حيث يتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى. وينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية السباق الذي ينطلق الساعة الثالثة عصرا بمشاركة 50 محملا على متنها بحارة شباب من مختلف إمارات الدولة، في منافسة حماسية على اللقب، وقد رصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين والحاصلين على المراكز المتقدمة.

وينظم النادي السباق ضمن برنامج الموسم البحري وفعاليات العام 2023، التي تتضمن العديد من السباقات التراثية للفئات المختلفة، وذلك بهدف المساهمة في دعم الجهود الرامية للحفاظ على التراث البحري، وتعريف البحارة الشباب والأجيال الجديدة بأسراره. وشهدت الجولة الأولى، تتويج المحمل "حشيم" لمالكه النوخذة محمد مروان عبد الله المرزوقي، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسط مشاركة أكثر من 50 محملاً.