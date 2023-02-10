الامارات | تنظيم كأس الإمارات الدولية للسباحة في دبي مارس المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد السباحة بطولة كأس الإمارات الدولية للسباحة في مجمع حمدان الرياضي على مدار 3 أيام (17 و18 و19) مارس المقبل، وهي البطولة ضمن مستويات مختلفة، ولكن تم فتح المجال أمام الأندية الخارجية والمنتخبات للمشاركة في بطولة مارس المقبل، بالإضافة إلى الأندية المحلية والأكاديميات لزيادة قوة البطولة، ما يعود بالعديد من الفوائد الفنية على سباحي المنتخب.

وأكد رئيس لجنة تسيير الأعمال عبدالله الوهيبي لـ "الإمارات اليوم"، أنه تم اعتماد هذه البطولة للذين لديهم خبرات واسعة في البطولات حيث يتم تأهليهم للالتحاق بمنتخبات بلادهم وذلك للمشاركة بالسباقات الدولية للارتقاء بمهاراتهم الفنية والبدنية.

وأشار إلى أنه تم توفير باقات خاصة للفرق الدولية ويشمل الطيران والتأشيرات والنقل والإقامة، لكافة السباحين وعائلاتهم وكذلك المدربين الراغبين في المشاركة بالبطولة التي تقام في واحد. وأكد أن التدرج في البطولات ساهم في اتساع قاعدة المشاركين في البطولات المختلفة التي ينظمها الاتحاد.