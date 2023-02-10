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موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم في أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

واستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به المواجهة، وجاء كالتالي:  

حراسة المرمي: محمد عواد.

الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر - أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد - أحمد زيزو.

الهجوم: سيف الجزيري

القناة الناقلة

تقوم قناة beIN SPORTS HD 4 ببث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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