شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام شباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري، فى الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى ستقام باستاد القاهرة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عمر جابر.

خط الوسط : زيزو - عمرو سيسي - نبيل عماد دونجا - سيد نيمار.

خط الهجوم : سيف الجزيري .

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد بحثاً عن انطلاقة قوية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا فضلاً عن رغبة الفارس الأبيض في إسعاد جماهيره وتصحيح المسار تعويضاً لهم عن النتائج المتراجعة في مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعكف فيريرا المدير الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائرى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق بلوزداد لانتزاع أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.