شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 10 / 2 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

كولر يجرى تعديلات على تشكيل الأهلى أمام بطل البرازيل فى مونديال الأندية

ينوي السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق الأحمر في مباراة الغد ضد فلامنجو البرازيلي في لقاء اللعب على المركزين الثالث والرابع لمونديال الأندية، عن التشكيل الذي خاض به مباراته الأخيرة ضد ريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم التى خسرها الأحمر بأربعة أهداف لهدف.

المصري يوافق على سفر دغموم للجزائر للاطمئنان على والدته

بعد التنسيق مع مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي ، وافق الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة التوأم حسن على سفر لاعب الفريق عبد الرحيم دغموم للجزائر، وذلك للاطمئنان على والدته التي تخضع لعملية جراحية دقيقة.

نجح 5 لاعبين مصريين في حجز مقاعدهم بالدور ربع النهائي ببطولة بطرسبرج لرجال الاسكواش، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 12 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

يبدأ عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الاهلى اليوم، الجمعة، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد فى عضلة السمانة، بعد تأكد غيابه عن مباراة فريقه مع فلامنجو البرازيلى بكأس العالم للأندية.

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، إقامة حفل لتأبين لنجمه سيد عبد المنعم محمد الشهير بـ "العربى" مكتسح الملعب" نجم الدراويش الراحل وذلك يوم 16 فبراير الجاري بمقر النادي تزامنا مع ذكري رحيله .

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" كلا من محمود ناجى حكم ساحة، وسامى هلهل حكم مساعد، ويارا عاطف حكما مساعدا، ومحمود عاشور حكم فيديو، وأحمد الغندور حكم فيديو، للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة التى تقام فى مصر فى الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس.

يلتقى الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري، فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالي