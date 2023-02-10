شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا وميكالي يحضران ودية منتخب الشباب وجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر روي فيتوريا وروجيريو ميكالي المديران الفنيان للمنتخبين الأول والأولمبي مباراة منتخب الشباب وجنوب السودان المقامة حاليا باستاد الكلية الحربية.

وأعلن محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، تشكيل الفريق الذى يخوض به ودية جنوب السودان، ويضم أحمد نادر السيد في حراسة المرمى، وعمر فايد وعبدالرحمن رشدان واحمد رضا و محمد فارس وماجد هاني وخالد عوض وكريم الدبيس وأحمد نادر حواش وعمر الساعي

وصلاح باشا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.