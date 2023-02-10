شاهد غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة بلوزداد اليوم

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور من من التحضيرات النهائية لاستاد القاهرة الدولى لاستقبال مباراة الفريق الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائرى في دورى أبطال أفريقيا.

كما نشرت الصفحة الرسمية ايضا صور من داخل غرفة خلع الملابس قبل مواجهة بلوزداد بساعات وكتبت:"الزي التقليدي للزمالك يزين غرفة خلع الملابس".

ويواجه فريق الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائرى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء اليوم ،الجمعة، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن أول ثلاثة نقاط.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد بحثاً عن انطلاقة قوية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا فضلاً عن رغبة الفارس الأبيض في إسعاد جماهيره وتصحيح المسار تعويضاً لهم عن النتائج المتراجعة في مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعكف فيريرا المدير الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائرى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق بلوزداد لانتزاع أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق الجزائرى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق الجزائرى محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.