شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسابق الزمن لتجهيز مروان حمدي وإسلام عطية لمباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الدكتور محمد عنان جهودا مكثفة، وذلك من أجل لحاق الثنائي مروان حمدي واسلام عطية بمباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا والمقرر اقامتها في السادسة مساء بعد غد الأحد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر.

ويخضع اللاعب مروان حمدي حاليا لبرنامج تأهيلي واستشفائي مكثف وذلك بعد اصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، فيما يخضع اللاعب اسلام عطية لبرنامج تأهيلي أيضا وذلك بعد إصابة اللاعب بشد في العضلة الضامة خلال المباراة ذاتها وهو الأمر الذي تسبب في استبدال اللاعب مطلع الشوط الثاني.

وتأكد غياب رباعي المصري اسلام أبو سليمة وزياد فرج وأسامة الجزار والوافد الجديد حسام جريشة عن قائمة الفريق لمباراته أمام سيراميكا والمقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غد الأحد على ستاد برج العرب.

وأكد الدكتور محمد عنان طبيب الفريق، أن أبو سليمة يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة يغيب معه عن الملاعب لنحو اسبوعين ، فيما يعاني الثنائي أسامة الجزار وحسام جريشة من شد قوي بالعضلة الضامة يخضعان منع لبرنامج تأهيلي مكثف ، بينما تعرض زياد فرج لكدمة قوية بالركبة خلال خلال مباراة أورانج الودية التي أقيمت أول من أمس وانتهت بفوز المصري بثنائية نظيفة.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 18.