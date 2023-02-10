شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين الزمالك وشباب بلوزداد فى الدوري المحلى قبل اللقاء الأفريقى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائرى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء اليوم ،الجمعة، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن أول ثلاثة نقاط.

تأتي صعوبة اللقاء خاصة في ظل سيطرة الفريقين على لقب الدوري المحلي، حيث حصد الزمالك الدوري المصري موسمين متتاليين في حين حقق بلوزداد اللقب في آخر 3 مواسم بالبطولة الجزائرية.

يتطلع البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، لتدشين عودته بكل قوة لقيادة الفريق بالفوز في دوري الأبطال وكسر نحس الجولة الأولى بمرحلة المجموعات في آخر 3 نسخ.

يعتلي بلوزداد صدارة ترتيب الدوري الجزائري حاليا برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن شباب قسنطينة، أقرب ملاحقيه.

فيما يحتل الزمالك، حامل اللقب فى آخر نسختين، المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة.