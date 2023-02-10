ماذا يفعل الأهلي في مواجهات الثالث والرابع بمونديال الأندية قبل لقاء فلامنجو؟

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق الكرة بالنادى الأهلى في الخامسة والنصف مساء السبت، لقاء قوى مع فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية على ملعب طنجة بالمغرب.

وخسر الأهلى أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما سقط فلامينجو البرازيلي أمام الهلال السعودى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الدور.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الحكم الجزائري مصطفى غربال سيدير مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي ويساعد غربال في المباراة مواطنه مقران جوراري، والتونسي خليل حساني، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع الأوروجوايائي أندريس ماتياس ماتونتي.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز والحصول على الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه بعدما نجح في الحصول على 3 ميداليات خلال مشاركاته السابقة.

ونستعرض في التقرير التالى ماذا يفعل الأهلى في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالمونديال..

نسخة 2006

نجح فريق الأهلى في تحقيق البرونزية الأولى في تاريخه في كأس العالم للأندية عام 2006، بعد الفوز على كلوب أمريكا المكسيكى بهدفين مقابل هدف.

نسخة 2012

خاض النادى الأهلى ثانى مواجهاته في مباراة تحديد الثالث والرابع في نسخة 2012، ولكن خسر البرونزية لصالح مونتيرى المكسيكى بهدفين نظيفين، ليحصد المركز الرابع.

نسخة 2020

انتزع الأهلى الميدالية البرونزية الثانية في تاريخه في نسخة 2020، بعدما فاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى.

نسخة 2021

حقق الأهلى البرونزية الثالثة في تاريخه في نسخة 2021 بعدما اكتسح فريق الهلال السعودى برباعية نظيفة في نسخة العام الماضى.