شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بلوزداد لا يعرف الخسارة × 12 مباراة قبل مواجهة الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع نظيره شباب بلوزداد الجزائرى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى الموسم الحالى.

ويقود طموحات شباب بلوزداد المدرب التونسي نبيل الكوكي، خصوصا أن الفريق لا يعرف الخسارة فى آخر 12 مباراة منذ الهزيمة على يد دجوليبا المالي فى أكتوبر الماضي بدوري الأبطال.

الزمالك حقق انتصارين فقط في آخر 10 مباريات بمختلف البطولات، فيما تعرض لـ4 هزائم بجانب 4 تعادلات، من بينها مواجهة بيراميدز التي خسرها الفريق الأبيض بركلات الترجيح في كأس مصر.

افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى، فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

افتتح شباب بلوزداد الجزائرى مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالتعادل السلبى مع بورانجراس بطل سيراليون ذهاباً ثم حقق بطل الجزائر الفوز إياباً بثلاثة أهداف دون رد فى الدور التمهيدى ثم تخطى شباب بلوزداد عقب دجوليبا المالى فى دور الـ32 للبطولة بالخسارة ذهاباً بهدفين مقابل هدف والفوز إياباً بهدفين دون رد.