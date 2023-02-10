شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى جديد فى قائمة غيابات المصرى عن مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب رباعي المصري إسلام أبو سليمة وزياد فرج وأسامة الجزار والوافد الجديد حسام جريشة عن قائمة الفريق لمباراته أمام سيراميكا، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء بعد غد الأحد باستاد برج العرب.

وأكد الدكتور محمد عنان طبيب الفريق أن أبو سليمة يعانى من جزع فى الرباط الداخلي للركبة يغيب معه عن الملاعب لنحو أسبوعين، فيما يعاني الثنائي أسامة الجزار وحسام جريشة من شد قوى بالعضلة الضامة يخضعان منع لبرنامج تأهيلي مكثف، بينما تعرض زياد فرج لكدمة قوية بالركبة خلال خلال مباراة أورانج الودية التى أقيمت أمس الأول وانتهت بفوز المصرى بثنائية نظيفة.

وكان المصري قد تقدم بهدف على سموحة قبل أن يستقبل هدف التعادل قبل نهاية اللقاء، ويعمل جهاز المصري على حل المشاكل الدفاعية قبل المباراة المقبلة.

ويستعد المصري لمباراته أمام سيراميكا والمقرر إقامتها فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري.

وكان النادي المصري قد فاز بهدفين نظيفيين على فريق أورانج، أحد أندية القسم الثالث بالقاهرة، فى المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك ضمن استعدادات المصري لمواجهة سيراميكا.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، مد معسكر الفريق بالفريق، وذلك عقب التعادل مع سموحة في الجولة 17 بالدوري بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 18.

من ناحية أخرى، أتم مجلس إدارة النادي المصري تعاقده مع 9 صفقات شتوية خلال موسم الانتقالات الماضي، لكن إدارة المصري نجحت أيضاً في إبرام 3 صفقات أخرى تنضم إلى الفريق البورسعيدي في بداية الموسم المقبل بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم.

وحصل النادي المصري على توقيع، حميد ماو لاعب غزل المحلة، محمد الشامي وعمر الوحش لاعبا الإسماعيلي، ولم يعلن النادي البورسعيدي عن تلك الصفقات بسبب ارتباط اللاعبين بعقود مستمرة مع أنديتهم الحالية حتى نهاية الموسم الجاري.