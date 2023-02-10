شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الليلة فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور نادي الزمالك مباراة فريقه الليلة أمام شباب بلوزداد الجزائري فى انطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويرغب الجمهور الزملكاوى فى تحقيق انتصار الليلة من أجل الخروج من النتائج المتراجعة محلياً الفترة الماضية، وآخرها الخسارة من فاركو بثلاثية نظيفة فى بطولة الدوري المصري.. ونستعرض فى التقرير التالي أهم المعلومات والتفاصيل الخاصة بمباراة الليلة.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك وشباب بلوزداد؟

ج: يلتقى فريق الزمالك مع نظيره شباب بلوزداد الجزائرى باستاد القاهرة الدولى فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.

س: كيف تأهل الزمالك لدور المجموعات فى النسخة الحالية من دورى الأبطال؟

ج: افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

س: وكيف تأهل شباب بلوزداد للدور ذاته؟

ج: افتتح شباب بلوزداد الجزائرى مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالتعادل السلبى مع بورانجراس بطل سيراليون ذهاباً، ثم حقق بطل الجزائر الفوز إياباً بثلاثة أهداف دون رد فى الدور التمهيدى، ثم تخطى شباب بلوزداد عقب دجوليبا المالى فى دور الـ 32 للبطولة بالخسارة ذهاباً بهدفين مقابل هدف والفوز إياباً بهدفين دون رد.

س: ماذا فعل الزمالك أمام الأندية الجزائرية؟

ج: واجه الزمالك 8 أندية جزائرية من قبل هى: شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ومولودية وهران واتحاد الجزائر واتحاد بليدة وأهلى برج بوعريرج ومولودية بجاية ونصر حسين داى ، والتقى الزمالك مع أندية الجزائر فى 21 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وخسر 2، وتعادل فى 10 مباريات، سجل الفارس الأبيض 36 هدفاً فى شباك أندية الجزائر بينما تلقت شباكه 11 هدفا .. أما على مستوى البطولات الأفريقية، فالتقى الزمالك مع أندية الجزائر فى 12 مباراة، فاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 وهزم بمباراتين، وسجل أبناء ميت عقبة 16 هدفاً بالشباك الجزائرية مقابل 9 أهداف فقط اهتزت بها شباكهم.

س: من هو حكم مباراة الزمالك وشباب بلوزداد؟

ج: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إسناد مباراة الليلة لطاقم تحكيم سنغالي، يضم كلاً من: إيسي إس واي حكم ساحة والحاجي مالك سامبا ونوها بانجورا مساعدين وأدالبرت ضيوف حكمًا رابعًا ، ويراقب المباراة محمد مؤمن علي من جيبوتي، وذلك بجانب اختيار الجنوب إفريقي چوشوا روبرت كمنسق عام، ويراقب الحكام مامادو هايدارا من مالي، بالإضافة إلى الكاميروني ندوا كريستيان كمنسق أمني.