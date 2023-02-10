شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرب لاعبي الأهلي على ركلات الترجيح قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فقرة خاصة فى مران الفريق اليوم، الجمعة، للتدريب على ركلات الجزاء قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي غداً فى كأس العالم للأندية بالمغرب.

وخاض الأهلي ظهر اليوم آخر مران له استعداداً لآخر مباراة فى مونديال الأندية، وتدرب المارد الأحمر على الملعب الفرعى لاستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية الذى يستضيف مباراة الغد المقرر لها الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة لتحديد المركز الثالث.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية متنوعة استمرت لمدة نصف ساعة من بداية المران تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، وأدى رباعي حراس المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين، قبل التدريب على ركلات الجزاء مع نهاية فقرات المران.

على صعيد متصل، قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي، إن الفريق سيخوض غدًا لقاءً مهمًا أمام فلامنجو، وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة أن الأهلي جاهز لخوض لقاء فلامينجو وتقديم مباراة جيدة، مشددًا على أن جميع اللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الفوز والعودة للقاهرة بميدالية المركز الثالث.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.