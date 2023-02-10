شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محافظات تستضيف الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، إقامة الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية والمقرر إقامتها من 16 إلى 23 فبراير الجاري، فى ثلاث محافظات هى الأقصر وكفر الشيخ بالإضافة إلى المنوفية.

ويقام الدور التمهيدى لبطولة الجمهورية تحت 15 و 16 سنة بجنوب الصعيد فى الفترة من 19 إلى 21 فبراير، بينما تقام الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية تحت 15و 16 سنة لغرب ووسط الدلتا يومى 16 و 17 فبراير، وعلى مستوى غرب ووسط الدلتا للمرحلة العمرية تحت 13 و 14 سنة فتقام بصالة سيتى كلوب بالمنوفية.

ويشارك منتخب الكاراتيه لذوى القدرات الخاصة فى منافسات بطولة العالم لذوى القدرات الخاصة المقرر إقامتها أكتوبر المقبل بمدينة بودابست بالمجر، ومن المقرر أن يتم عمل تصفيات للاعبى المنتخب خلال الشهر الجارى.

ويشارك فى التصفيات اللاعبين الحاصلين على مراكز من الأول إلى الرابع فى بطولة الجمهورية فوق وتحت 18 سنة.

وتصدر لاعبو منتخب الكاراتيه التصنيف العالمى للعبة، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث جاء 7 لاعبين فى المركز الأول كل حسب وزنه، وآخرين فى المراكز من الثانى للتاسع

وتصدر التصنيف كل من يوسف بدوى، عبد الله ممدوح، عمر متولى، عمر عثمان، جنة على، محمد أشرف،منة شعبان، طه طارق.

وفى المركز الثانى جاء محمد رمضان، فرج يوسف، عبد الله التهامى، أحلام يوسف، مريم العزبى مركز ثانى بينما جاءت ريم سلامة، جنى حازم، وفريال أشرف وملك البربرى، على الصاوى فى المركز الثالث