كيف تشاهد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في مونديال الأندية مجانا؟

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره فلامنجو البرازيلي، في الخامسة والنصف مساء غد السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب طنجة في المغرب، لتحديد المركزين الثالث والرابع ضمن مواجهات كأس العالم للأندية.

وخسر فريق الأهلي برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإسباني ريال مدريد مساء الأربعاء ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان فلامنجو قد هُزم في مباراة دور نصف نهائي النسخة الجارية من كأس العالم للأندية بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره الهلال السعودي.

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل امريكا الجنوبية في المباراة المرتقبة القادمة لتحديد المركز الثالث والرابع للبطولة في إنجاز اعتاد عليه النادي الأهلي في مشاركاته بكأس العالم للأندية على مدار تاريخه.

وسبق وحصد فريق الأهلي الذي ظهر في 7 نسخ من قبل بكأس العالم للأندية المركز الثالث في ثلاث مناسبات.

القنوات المجانية

تذاع المباراة مجانا عبر البث الأرضي لقناة "أون تايم سبورتس"، بعد إعلانها الحصول على حقوق اللقاء.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"أون تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد أون تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

ومناطق البث في مصر (أرضي) عبر البث الرقمي: UHF 32، أو تماثلي بالتردد UHF9.

ويجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل مشاهدة مباراة الأهلى وريال مدريد على القناة الأرضية:

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضى من التردد الأرضى UHF 32.

- قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.

- قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

- حال إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك

- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

- قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.