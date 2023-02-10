شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينشر صورا بصحبة خطيبته فى الأهرامات قبل الانضمام لميتلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك المنضم مؤخراً إلى صفوف ميتلاند الدنماركي، صورة بصحبة خطيبته من أمام الأهرامات، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وأصدر نادي ميتييلاند الدنماركي بيانًا رسميًا كشف فيه الأسباب التي أدت إلى تأخر انضمام إمام عاشور لاعب الفريق الجديد المنضم حديثًا من صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمعسكر الفريق المقام حاليًا في البرتغال.

وقال نادي ميتيلاند في بيانه الرسمي عن آخر التطورات بخصوص إمام عاشور، "يتم الآن العمل على إنهاء كل الإجراءات الخاصة بتصريحي العمل والإقامة للاعب إمام عاشور، ولن يستطيع الانضمام لمعسكر تدريبات الفريق حتى يتم إصدار التصاريح".

وذكر ميتيلاند مؤخرًا أن النادي قيد الثلاثي الجديد عاشور، وأرمين جيجوفيتش، وأسترت سيلماني، في قائمته الأوروبية حيث تتيح لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لكل نادٍ فرصة ضم 3 لاعبين جدد إلى القائمة القارية.

ويستعد ميتيلاند لمواجهة سبورتنج لشبونة على ملعب "خوسيه الفالادي" بمدينة لشبونة في ذهاب ملحق الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي يوم 16 فبراير الجاري، على أن تكون مباراة الإياب على ملعب "إم سي أيتش" يوم 23 فبراير.