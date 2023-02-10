شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية لمنتخب السلة قبل التصفيات المؤهلة للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب كرة السلة رجال، بقيادة الكندى روى رانا المدير الفنى، للمشاركة فى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام فبراير الجارى بصالة الاتحاد السكندري، ويقيم المنتخب معسكرا مغلقا بالإسكندرية.

وخضع لاعبو المنتخب لقياسات بدنية خلال المعسكر استعدادا للمشاركة في التصفيات والتى تقام من 24 إلى 27 فبراير الجارى.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني فى المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يتصدرها منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة، ويليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، وأخيرا منتخب الكاميرون بـ 11 نقطة.

ويضم المعسكر كلا من: أحمد إسماعيل - أحمد خلف بيبو - أحمد سامي - أحمد عادل دولا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عمر طارق - عمر هشام - عمرو الجندي - كريم حاتم - محمد عبد الرحمن جيزة - ميدو طه - هيثم كمال - وليد عبد الجواد - ياسر صالح - يوسف شحاتة ، ويوسف شوشة.