شكرا لقرائتكم خبر عن المران الأخير للأهلي قبل مواجهة فلامنجو.. قراءة الفاتحة وكولر يطالب لاعبيه بالبرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الأهلي مرانه ظهر اليوم، الجمعة، على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب استعداداته لمباراة فلامنجو البرازيلي فى مونديال الأندية، وحرص اللاعبون والجهاز الفني والإداري على بدء المران بقراءة الفاتحة فى أرض الملعب قبل انطلاق فقرات المران الجماعى.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مواجهة فلامنجو البرازيلي غدًا، والتأكيد على التركيز والعمل بجدية من أجل الفوز على بطل البرازيل غداً والفوز بالميدالية البرونزية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على صعيد متصل، أكد حسين الشحات لاعب الفريق على جاهزية اللاعبين لخوض مباراة فلامنجو، موضحاً أن الفريق أغلق صفحة الخسارة أمام ريال مدريد فى نصف النهائي، وانتقل بتركيزه لمواجهة فلامنجو التي يسعى خلالها إلى تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة على التوالي وكتابة تاريخ غير مسبوق في البطولة.

وأشار الشحات إلى أن الأهلي كان يسعى إلى الفوز في كل المباريات التي خاضها، لكن التوفيق لم يكن حليفا له للعبور إلى المباراة النهائية، مع ذلك فإن اللاعبين لديهم إصرار كبير على ختام البطولة بأفضل ما يمكن والتتويج بالبرونزية.

وأضاف أن الأهلي لديه طموحات كبيرة قبل مواجهة فلامنجو، رغم الصعوبات العديدة التي يأتي على رأسها حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات في البطولة.

وعن مستواه في البطولة قال: «الحمد لله على ما قدمته، وبالتأكيد وجودي وسط مجموعة مميزة من اللاعبين ساعدني على الظهور بهذه الصورة، وكنت أتمنى أن تكتمل الأمور بالتأهل إلى النهائي».