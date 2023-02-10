شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدفع بـ فتوح وعمر جابر فى تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى، المقرر لها السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الحالي.

ويفضل فيريرا الدفع بأحمد فتوح وعمر جابر في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض، كما يشهد التشكيل تواجد محمد عبد الغني الذى كان يعاني من إصابة عضلية، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد.

الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر - أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد نيمار - أحمد زيزو.

الهجوم: سيف الجزيري