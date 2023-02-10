شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدفع بـ فتوح وعمر جابر فى تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر
حراسة المرمي: محمد عواد.
الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر - أحمد فتوح
الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد نيمار - أحمد زيزو.
الهجوم: سيف الجزيري
افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.
وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق الجزائرى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق الجزائرى محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.