شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار شباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة الزمالك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع شباب بلوزداد الجزائرى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.

وافتتح شباب بلوزداد الجزائرى مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالتعادل السلبى مع بورانجراس بطل سيراليون ذهاباً ثم حقق بطل الجزائر الفوز إياباً بثلاثة أهداف دون رد فى الدور التمهيدى، ثم تخطى شباب بلوزداد عقب دجوليبا المالى فى دور الـ 32 للبطولة بالخسارة ذهاباً بهدفين مقابل هدف والفوز إياباً بهدفين دون رد.

لاعبون جزائريون لعبوا للزمالك

قاسى سعيد

الجزائرى قاسى سعيد أنتقل من نادى البليدة إلى صفوف الزمالك ولعب للأبيض لمدة موسمين عامى 1996 و1997 قبل أن يكرر الرحيل بعد انتهاء موسمه الثانى مع الزمالك وينتقل لنادى كان الفرنسى لمدة 3 سنوات.

محمد أمين عودية

الجزائرى محمد أمين عودية أنتقل لصفوف نادى الزمالك عام 2010 قادما من نادى وفاق سطيف الجزائرى لكن مسيرته مع الأبيض لم تكلل بالنجاح ليعود لصفوف النادى الجزائرى فى الموسم التالى.