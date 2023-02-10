موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

الشارقة - اميمة ياسر - يبحث ليفربول لتحقيق الفوز الأول له بعد أربع مباريات خسر ثلاثة منها وحقق فوزا وحيدا، وانتهت آمال الليفر في اللحاق بالمربع الذهبي بعد اتساع الفارق إلى أحد عشر نقطة في ظل الأداء المتراجع.

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول وإيفرتون في الديربي يوم الاثنين القادم الموافق الثالث عشر من شهر فبراير الجاري لعام ألفين وثلاثة وعشرين، والتي تنطلق عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسعة وعشرين نقطة، فيما يتواجد فريق إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد ثمانية عشر نقطة.

تلقى ليفربول أنباءً سارةً بعودة أربعة لاعبين من الإصابة قبل الديربي المرتقب أمام إيفرتون في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المواجهة الهامة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب أنفيلد معقل الليفر.

واستعاد ليفربول خدمات كل من البرتغالي ديوجو جوتا والهولندي فيرجيل فان دايك والبرازيلي وروبرتو فيرمينو ومواطنه آرثر ميلو، حيث شهدت التدريبات الجماعية الأخيرة للريدز عودة الرباعة من الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية.