شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يتفقد استاد القاهرة قبل إقامة البطولة الأفريقية للبوتشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبوتشا، صالات استاد القاهرة الدولي ومضمار الدراجات، المرشحة لاستضافة بطولة أفريقيا للبوتشا التي ستقام خلال يوليو المقبل، وتستضيفها مصر.

وحضر كلًا من أحمد آدم رئيس الاتحاد الدولي للبوتشا، و إبراهيم أمين، أمين صندوق الاتحاد الدولي، وحسام مبارك عضو مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى حسام رضوان المدير التنفيذي، و ريم صبحي مسؤولة العلاقات الدولية، و محمد بيومي المدير الفني لمنتخب مصر للبوتشا، والدكتور صفوة عبد الحق مدرب منتخب مصر ورباب أحمد مديرة مضمار الدراجات بهيئة استاد القاهرة الدولي .

يذكر أن منتخب مصر للبوتشا شارك خلال هذا العام في ثلاث بطولات دولية للبوتشا في أول ظهور دولي له بعد حصول الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي على العضوية العاملة بالاتحاد الدولي للبوتشا، كما شارك فى بطولة العالم للبوتشا بالبرازيل في الرابع من ديسمبر 2022.

وأصبحت مصر محفلًا للبطولات العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تنظيم العديد من البطولات سواء الجماعية أو الفردية، وهذا يؤكد على ثقة الاتحاد الدولي للبوتشا في الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي ومدى قدرته على تنظيم بطولات كبيرة.