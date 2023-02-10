شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب الشباب في ودية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، تشكيل الفريق الذى يخوض به ودية جنوب السودان بعد قليل باستاد الكلية الحربية، ويضم أحمد نادر السيد في حراسة المرمى، وعمر فايد وعبد الرحمن رشدان وأحمد رضا ومحمد فارس وماجد هاني وخالد عوض وكريم الدبيس وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وصلاح باشا.

ويخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة مباراة ودية أمام جنوب السودان على ستاد الكلية الحربية، ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتي 11 مارس.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.