شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة شباب بلوزداد.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائرى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء اليوم ،الجمعة، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن أول ثلاثة نقاط.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد بحثاً عن انطلاقة قوية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا فضلاً عن رغبة الفارس الأبيض في إسعاد جماهيره وتصحيح المسار تعويضاً لهم عن النتائج المتراجعة في مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق الجزائرى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق الجزائرى محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.