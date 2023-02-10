شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على شباب بلوزداد في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لخوض أولى مبارياته بدور المجموعات بدورى الابطال الافريقى اليوم الجمعة حينما يلاقى نظيره شباب بلوزداد الجزائرى، ويدخل الفارس الأبيض اللقاء وعينه على حصد لقب دورى الأبطال، والغائب عن خزانة النادى منذ عام 2002

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.48 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لشباب بلوزداد الجزائر 13.40 مليون يورو.

قرر الاتحاد الافريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالى لإدارة المباراة، ويقود طاقم التحكيم السنغالى إيسى إيس واى حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجى مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء.

وعكف فيريرا المدير الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائرى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق بلوزداد لانتزاع أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق الجزائرى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق الجزائرى محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.