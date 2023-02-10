شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستعين بإنبي لاستكشاف سيراميكا قبل مواجهة الأحد فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا بالدوري، وآخرها مباراة إنبي التى انتهت بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف، وذلك للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى سيراميكا قبل المواجهة المرتقبة للمصري.

ويستعد المصري لمباراته أمام سيراميكا فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري .

وكان النادي المصري قد فاز بهدفين نظيفين على نظيره فريق أورانج - أحد أندية القسم الثالث بالقاهرة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الاربعاء على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك ضمن استعدادات المصري لمواجهة سيراميكا.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، مد معسكر الفريق بالفريق، وذلك عقب التعادل مع سموحة في الجولة 17 بالدوري بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 18.

من ناحية أخرى، أنهى مجلس إدارة النادي المصري تعاقده مع 9 صفقات شتوية خلال موسم الانتقالات الماضي، لكن إدارة المصري نجحت أيضاً في إبرام 3 صفقات أخرى تنضم إلى الفريق البورسعيدي في بداية الموسم المقبل بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم.

وحصل النادي المصري على توقيع، حميد ماو لاعب غزل المحلة، محمد الشامي وعمر الوحش لاعبا الإسماعيلي، ولم يعلن النادي البورسعيدي عن تلك الصفقات بسبب ارتباط اللاعبين بعقود مستمرة مع أنديتهم الحالية حتى نهاية الموسم الجاري.