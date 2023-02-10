«رجال يد الأهلي» يواجه طلائع الجيش والسيدات مع سبورتنج اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، عندما يلتقي مع طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري. ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى الرابعة عصر اليوم، وتقام على صالة نادي طلائع الجيش، ويسعى الاهلى لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار فى المنافسة على اللقب.

وكان الفريق قد نجح فى تحقيق الفوز أمس الخميس على فريق سموحة بنتيجة ٢٥-٢٣ في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات البطولة.

بينما يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي فريق سبورتنج اليوم، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة سبورتنج بالإسكندرية فى الخامسة مساءً، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في البطولة.

ويعقد المدير الفني للأهلى محمد عادل، محاضرة فنية للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية أمام فريق الشمس بنتيجة 22-21، ضمن منافسات بطولة الدوري.