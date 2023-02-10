شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: نواجه فلامنجو في مونديال الأندية بطموحات كبيرة رغم الصعوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، لاعب الأهلي، على جاهزية اللاعبين لخوض مباراة فلامنجو البرازيلي غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء غد، السبت ، وتُذاع مباريات الأهلي في بطولة أس العالم للأندية عبر قنوات "أون تايم سبورت الأرضي" والرياضية السعودية "ssc".

وأوضح أن الفريق أغلق صفحة الخسارة أمام ريال مدريد في نصف النهائي، وانتقل بتركيزه لمواجهة فلامنجو التي يسعى خلالها إلى تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة على التوالي وكتابة تاريخ غير مسبوق في البطولة.

وأشار الشحات إلى أن الأهلي كان يسعى إلى الفوز في كل المباريات التي خاضها، لكن التوفيق لم يكن حليفا له للعبور إلى المباراة النهائية، مع ذلك فإن اللاعبين لديهم إصرار كبير على ختام البطولة بأفضل ما يمكن والتتويج بالبرونزية.

وأضاف أن الأهلي لديه طموحات كبيرة قبل مواجهة فلامنجو، رغم الصعوبات العديدة التي يأتي على رأسها حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات في البطولة.

وعن مستواه في البطولة قال: «الحمد لله على ما قدمته، وبالتأكيد وجودي وسط مجموعة مميزة من اللاعبين ساعدني على الظهور بهذه الصورة، وكنت أتمنى أن تكتمل الأمور بالتأهل إلى النهائي».