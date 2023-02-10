شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يجتمع بمسئولى رابطة اللاعبين المحترفين لحل أزمة المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد الشيخ، لاعب فريق المصري، على التواجد بمقر الجمعية المصرية للاعبين المحترفين لحل الأزمة بينه وبين مسئولي النادى البورسعيدى، بعدم المشاركة فى المباريات وحصوله على المستحقات المادية، حيث يتبقى 6 أشهر فقط فى عقد اللاعب.

واجتمع أحمد الشيخ مع مجدى عبد الغنى رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين، وشرح له كافة التفاصيل، وعلى الفور قام بالاتصال مع مسئولي النادى المصري لحل الأزمة وديا قبل تقديم اللاعب شكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم ثم التصعيد إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم.

ويستعد المصري لمباراته أمام سيراميكا فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري .

وكان النادي المصري قد فاز بهدفين نظيفيين على نظيره فريق أورانج - أحد أندية القسم الثالث بالقاهرة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، ضمن استعدادات المصري لمواجهة سيراميكا.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، مد معسكر الفريق بالفريق، وذلك عقب التعادل مع سموحة في الجولة 17 بالدوري بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل فى 9 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 18.