شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: نسعى لتقديم مباراة جيدة أمام فلامنجو والعودة بالميدالية البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض غدًا لقاءً مهمًا أمام فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمغرب.

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة أن الأهلي جاهز لخوض لقاء فلامينجو وتقديم مباراة جيدة، مشددًا على أن جميع اللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الفوز والعودة للقاهرة بميدالية المركز الثالث.



ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء غدٍ السبت.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.