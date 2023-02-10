شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحدث عن مهارات البرازيليين قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إن مباراة فلامنجو البرازيلي غدًا السبت في كأس العالم للأندية صعبة، وتأتي أمام منافس مميز للغاية من أجل حصد ميدالية المركز الثالث في البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء غد، السبت.

وتذاع مباريات الأهلي في بطولة أس العالم للأندية عبر قنوات "أون تايم سبورت الأرضي" والرياضية السعودية "ssc".

وأوضح أن الجهاز الفني شاهد عدة مباريات لفريق فلامنجو، ودرس نقاط القوة والضعف بشكل وافٍ، خاصة في مباراة الهلال السعودي التي خاضها الفريق مؤخرا، وهو ما كشف عن امتلاكه عناصر مميزة للغاية.

وتابع في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «الفرق البرازيلية تتميز دائما بامتلاك العناصر القوية من أصحاب المهارات، ومن واقع دراستنا نؤكد أنها مباراة قوية، ولكننا جاهزون لها على كل حال».

وعن مباراة ريال مدريد التي خسرها الفريق بأربعة أهداف لهدف في نصف نهائي البطولة المقامة بالمغرب أوضح كولر : «واجهنا أقوى فريق في العالم من كافة الوجود، وقدمنا كل ما لدينا، وخلقنا العديد من الفرص، ولكن المشكلة كانت في عدم حسمها».

وشدد كولر على أن الفوارق بين اللاعبين لا تكمن في الإمكانات الفنية، وإنما في التركيز الشديد واتخاذ القرارات السليمة وتنفيذها على أفضل ما يكون.