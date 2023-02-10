شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام شباب بلوزداد.. شلبى والجزيرى وزيزو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري، فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى كلاً من:

فى حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، سيد عبد الله نيمار

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيف جعفر، عمرو السيسي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد مصطفى زيزو

وقرر الاتحاد الافريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالى لإدارة المباراة، ويقود طاقم التحكيم السنغالى إيسى إيس واى حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجى مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء.

افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.