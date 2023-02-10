شكرا لقرائتكم خبر عن 43 دولة تؤكد المشاركة فى بطولة الرانك العالمى للمصارعة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد المصارعة موافقة وتأكيد 43 دولة للمشاركة فى منافسات بطولة الرانك العالمى ابراهيم مصطفى التى تقام ببرج العرب بالإسكندرية فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير الجارى.

وتستضيف مصر منافسات بطولة الرانك العالمى ابراهيم مصطفى، والتى أدرجها الاتحاد الدولى ضمن بطولات التصنيف العالمى لعام 202، حيث أقيمت البطولة الأولى بكرواتيا على أن تكون بطولة إبراهيم مصطفى هى ثانى بطولات التصنيف.

واعتمد الاتحاد الدولى للعبة صالة برج العرب بالإسكندرية لاستضافة منافسات بطولة إبراهيم مصطفى المقرر إقامتها بمصر، فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل، وكان من المقرر إقامة البطولة بصالة استاد القاهرة، إلا أنه تم نقلها إلى برج العرب نظرا لانشغال الصالة

وقرر الاتحاد الدولى للمصارعة تكليف فؤاد المسكوت، رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة، مندوبا فنيا للاتحاد الدولى فى البطولة والتى تقام خلال الأيام القادمة.

ويختار الاتحاد الدولى سنويا 4 بطولات لتكون ضمن بطولات الرانك، وهو ما يحدد تصنيف اللاعبين فى بطولة العالم للكبار. وتقام بطولة إبراهيم مصطفى كل عام بمصر، فى مختلف فروع المصارعة