شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى وهلهل وعاشور والغندور يمثلون التحكيم المصرى فى أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" كلا من محمود ناجى حكم ساحة، وسامى هلهل حكم مساعد، ويارا عاطف حكما مساعدا، ومحمود عاشور حكم فيديو، وأحمد الغندور حكم فيديو، للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة التى تقام فى مصر فى الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس.

واجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، برئاسة جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، للوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة، التى تحتضنها مصر فى الفترة من 19 فبراير الحالى حتى 11 مارس المقبل.

وحضر الاجتماع اللواء محمد حلمى مشهور والدكتورة دينا الرفاعى عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، و محمد الماشطة المستشار القانونى للاتحاد، و شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة بالاتحاد، والدكتور هانى الشهيدى رئيس اللجنة الطبية و محمد زاهر المدير المالى، والدكتور حاتم صبري.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الرياضة، وهم كل من محمد كردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، و عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، و محمود عزمى مدير الشؤون القانونية، و أحمد جمعة والأستاذ عبد الأول محمد معاونا الوزير لشؤون البطولة، ومصطفى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، و محمد عبد النبى رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والتعليم المدنى، ومحمد الجزار مدير عام الشؤون المالية، و شاكر عبد الحليم "الشؤون المالية" و أحمد حمدى عزمى مدير عام المنتخبات القومية.

حرص جمال علام فى بداية الاجتماع على تقديم الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمه واهتمامه الكبير لخروج البطولة فى أبهى صورة بما يتناسب مع اسم ومكانة الدولة المصرية.

تناول الاجتماع كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم البطولة، من حيث الفنادق، استقبال الوفود، الدعم اللوجيستى وعمل المتطوعين، وتواجد فى الاجتماع عمر الهوارى مسؤول المتطوعين فى اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.