شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس ينهى استعدادات الطلائع الليلة لمواجهة الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء غد، السبت، باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن عماد النحاس قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

وتعاقد نادي طلائع الجيش مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف الذي تم توجيه الشكر له وفسخ العقد بالتراضي.

وجاء تشكيل جهاز عماد النحاس لقيادة الطلائع كالتالى:

أيمن سعيد المصرى مدير الكرة، عماد النحاس مدير فنى، علاء عبد الغنى مدرب عام، ياسر على مدرب، عبد الرحمن فاروق مدرب، محمد فتحى مدرب حراس المرمى، محمد سعد مخطط أحمال، يسرى عرفات مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، إيهاب كمال إدارى، محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبي، عبد الرحمن كمال طبيب، ياسر شبل مدلك، عمر عبد العزيز مدلك، حامد خلف مدلك.

وعكف عماد النحاس المدير الفني للطلائع على دراسة مباريات الداخلية بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته بحثاً عن استعادة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدوري.

وعكف النحاس على تصحيح الأخطاء التي تسببت فى تلقي الفريق الهزيمة من بيراميدز فى مباراة الجولة 17 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي أقيمت على ستاد جهاز الرياضة.

ويسعى الجهاز الفني للطلائع لتصحيح الأخطاء الدفاعية وتحليل أسباب الهزيمة لتجنبها في المباراة المقبلة أمام الداخلية

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدف.

على صعيد مختلف، يستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمد دياب في مباراة الداخلية بعد انتهاء الإيقاف ، وغاب محمد دياب عن مباراة الطلائع وبيراميدز بالجولة الأخيرة للدوري بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة أسوان التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويغيب عن الطلائع في مباراة الداخلية مصطفى الخواجة لاعب وسط الفريق بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بهدف دون رد.